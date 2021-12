Naturdenkmal nicht ohne die Lienzer Bergbahnen

Lienz – Der Verein Osttirol Natur (ON) hatte im Sommer vorgeschlagen, den für den Park um Schloss Bruck bereits geltenden Status „Naturdenkmal“ auf genau jenen Wald auszuweiten, durch den der Tourismusverband und die Lienzer Bergbahnen ihren Verbindungsweg zur Schlossbergbahn schlagen möchten. Die Eingabe des Vereines befindet sich in der Abteilung Umweltschutz des Landes in Bearbeitung.