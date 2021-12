AK warnt vor hohen Kosten bei Handytarifen für Kinder

© imago stock&people via www.imago-images.de

Salzburg – Die Arbeiterkammer Salzburg (AK) hat die inzwischen häufig angebotenen Kinder-Handy-Tarife unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist aus Sicht der Konsumentenschützer „ernüchternd“. Kein Tarif erfülle die Erwartungen der Konsumentenschützer zu 100 %. „Leider mussten wir feststellen, dass alle Angebote potenzielle Kostenfallen beinhalten“, so die AK in einer Aussendung. Diese seien zwar kleiner als bei den üblichen Tarifen, aber dennoch vorhanden.

⮞ Die größte Kostenfalle ist noch immer das normale Telefongespräch. Steht nur eine begrenzte Anzahl an Freiminuten zur Verfügung, kann das Telefonieren teuer werden. Ebenso können Auslandstelefonate ins Geld gehen.

⮞ Auch wenn SMS in Zeiten von WhatsApp und Co. eine immer geringere Rolle spielen, können Kinder, die dieses Service exzessiv mit Freunden nutzen, unabsichtlich hohe Kosten herbeiführen, wenn das Kontingent an Frei-SMS verbraucht wurde.