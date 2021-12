Verhängnisvolle Machtspiele

Altistin Francesca Ascioti schlüpft in die Titelrolle bei „Astarto“. Bejun Mehta wird als „Silla“ auf der Bühne stehen. Cesti-Gewinnerin Shira Patchornik ist in der Barockoper:Jung zu erleben (von links).

Auf der Bühne steht die Crème de la Crème des Barockmusikfachs. Die Countertenöre Bejun Mehta und Valer Sabadus werden in der Oper „Silla“ von Carl Heinrich Graun im Tiroler Landestheater die Titelpartien übernehmen. An ihrer Seite brillieren die Sopranistinnen Eleonora Bellocci und Roberta Invernizzi, die Countertenöre Hagen Matzeit und

Überraschende Wendungen gibt es bei der Produktion der Barockoper:Jung. In der Oper „L’amazzone corsara“ von Carlo Pallavicino flüchtet die Protagonistin aus ihrem Heimatland, um nach Umwegen als Freibeuterin anschließend als Gemahlin des Königs zurückzukehren. In die Rollen schlüpft eine erlesene Auswahl an Teilnehmer*innen des vergangenen Cesti-Wettbewerbs.

Regie führt Tausendsassa Alberto Allegrezza, zu dessen Spezialitäten die Commedia dell’arte gehört und der in Innsbruck bereits 2019 als „Dirce“ in der gefeierten Opernproduktion „La Dori“ zu erleben war.

Die Festwochen stehen 2022 unter dem Leitmotiv „Begegnungen“. Sie knüpfen damit auch an die Bedeutung der Stadt Innsbruck als Ort der Begegnung zwischen deutsch- und italienischsprachigem Kulturraum an.

Die Tiroler Harfenistin Margret Köll gibt mit den Sängerinnen Dorothee Mields, Marie-Claude Chappuis und Barbara Zanichelli ein „Concerto delle Donn­e“ im Spanischen Saal von Schloss Ambras. Das britische Gambenconsort Fretwork feiert Matthew Lockes 400. Geburtstag im Programm „Glorious viols“. Eines der bekanntesten Ensembles der Alten-Musik-Szene, Les Arts Florissants, widmet sich in einem rein vokal besetzten Konzert in der beeindruckenden Hofkirche Heinrich Schütz‘ erstem Madrigalbuch. In der Jesuitenkirche entführt das Ensemble La fonte musica in „Constantia“ in die Zeit des Konstanzer Konzils. Der mehrfach ausgezeichnete Organist Lorenzo Ghielmi nimmt das Publikum in der Stiftskirche Wilten gemeinsam mit der Violinistin Mayumi Hirasaki mit auf eine musikalische Reise durch das Leben des Komponisten und Organisten Georg Muffat. Und virtuos präsentiert die Accademia Bizantina unter der musikalischen Leitung von Ottavio Dantone Concerti grossi von Vivaldi, Telemann und Heinichen.