Samuel Maier rast beim Weltcup in Altenberg auf den fünften Platz

Altenberg - Samuel Maier ist beim Skeleton-Weltcup in Altenberg als Fünfter mitten in die Top-Plätze gefahren. Der 22-Jährige lag am Freitag nach zwei Läufen 0,70 Sekunden hinter Sieger Martins Dukurs. Hinter dem Letten reihten sich die beiden deutschen Lokalmatadoren Axel Jungk und Christopher Grotheer ein. Für Maier war es das bisher beste Resultat in diesem Winter. In Innsbruck war er im November Elfter geworden.