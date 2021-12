Friedenspfeife nach Chaos um Innsbrucker Haushalt

Innsbruck – Die Landeshauptstadt hat wieder ein Budget. Und nach dem wochenlangen Chaos war man gestern allgemein bemüht, wieder etwas Ruhe einkehren zu lassen. Die ÖVP meldete sich mit einer Aussendung und erklärte darin, dass Klubobmann Christoph Appler (in der Aussendung wird er als Innsbrucks Budget-Chefkoordinator bezeichnet) gemeinsam mit Finanzdirektor Martin Rupprechter noch am Feinschliff für das Doppelbudget arbeite. Appler sei von allen Fraktionen gebeten worden, die am Donnerstag gefällten politischen Entscheidungen und komplexen Änderungen technisch umzusetzen. Danach „liegt der finale Haushaltsplan den Fraktionen zur Einsicht und zur Kontrolle auf“, verkündete Appler in der Aussendung.