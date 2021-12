Tristacher Ortsanfang rückt nach Westen

Auch Tristach, im Südosten unmittelbare Nachbargemeinde von Lienz, möchte seine westliche Ortseinfahrt an der L 318 Lavanter Straße schmücken. Um den dafür notwendigen Platz zu gewinnen, ist die Gemeinde an die Stadtverwaltung mit der Bitte herangetreten, im Einvernehmen eine Änderung der Katastralgrenze durchführen zu lassen. Nach dem Stadtrat hat dazu auch der Lienzer Gemeinderat zuletzt einstimmig seine Zustimmung erteilt. Denn eine Ortstafel muss immer auf eigenem Grund und Boden installiert sein, das hatte die Bezirkshauptmannschaft im Verfahren klargestellt. Nächste Woche gibt es noch einmal einen Termin mit dem Vermessungsamt, bevor die Änderungen auch ins Grundbuch übernommen werden können.

„Wir möchten für unsere Besucher ein schönes Eingangsportal aufstellen“, legt der Tristacher Bürgermeister Markus Einhauer die Beweggründe für den Flächentausch offen. Anders, als es die baulichen Gegebenheiten vor Ort vermuten lassen würden, verlaufe die Grundstücksgrenze in der digitalen Katastermappe „ungewöhnlich“, das werde zum Teil an den Bestand angepasst. Die Katastralgrenze reicht nämlich an dieser Stelle bis in die Mitte der Lavanter Straße und biegt mitten in der Kreuzung mit dem Rauchkofelweg in Richtung Norden ab. „Das dürfte historische Gründe haben“, meint Einhauer.