Landecker Stadtgeschichte: Diktator und Nazis machten Markt Platz

Als 1938 die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, erhielt die Fläche dann den Namen „Weisjehleplatz“ – in Erinnerung an den Hitlerjungen Franz Weisjehle, der 1935 wegen nationalsozialistischer Betätigung ins Gefängnis kam und dort an einem Blinddarmdurchbruch starb. Die Nazi-Propaganda sprach von einem „Opfer der herzlosen Gewalt einer christlichen Regierung“.