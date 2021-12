Unterschätzte Gefahr: Wenn nicht nur die Kerzen am Christbaum brennen

Die Gefahr durch Kerzen, Laternen und Adventkränze in Innenräumen wird oft unterschätzt. Um auf dieses Risiko und seine Folgen aufmerksam zu machen, hat die Berufsfeuerwehr Innsbruck gestern ein solches Szenario vorgeführt – in einem nachgebauten Wohnzimmer. In der Übung am Gelände des Innsbrucker Recyclingzentrums Ahrental zeigte sich, wie schnell die eigene Wohnung in Flammen aufgehen kann: Die Decke auf einem Sofa fing dort durch Christbaumkerzen Feuer. Nach einer Minute qualmte bereits schwarzer Rauch aus der Wohnzimmerattrappe. Nach zwei Minuten brannte der Raum lichterloh.