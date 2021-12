Facelift für den Peugeot 5008: Frisch gekämmte Löwenmähne

So leicht ist das Facelift erkennbar: Der Kühlergrill hat keinen Rahmen mehr und reicht optisch bis in die Flanken.

Thaur – Mit der Doppelnull in der Mitte hat Peugeot unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manche Baureihen sind mangels Publikumsinteresse krachend gescheitert, manche fanden erfreuliche Resonanz. Zur ersten Gruppe zählt der 1007, ein Kleinfahrzeug mit Schiebetüren hinten. Dazu versuchte sich die Löwenmarke mit dem 4008 in Europa, einem umetikettierten Mitsubishi ASX. Schließlich gab es noch den Crossover 3008 und den kompakten Minivan 5008 – Flops waren sie keine, aber das Interesse hielt sich in Grenzen. Peugeot musste umdenken – und dachte um: Man behielt die Bezeichnungen 3008 und 5008 im Programm, verwendete aber eine völlig neue Technik (EMP2) und variierte bei der Karosserie: Sport Utility Vehicle war nun angesagt. Genau das sollte ankommen, vor allem beim 3008 und auch beim größeren Midsize-SUV 5008, der bis zu sieben Sitzplätze anbietet. Mehr als 300.000-mal verkaufte sich das Fahrzeug seit 2017, zu Beginn dieses Jahres erhielt das Modell ein auffälliges Facelift. Besonders markant zeigt sich dies beim Kühlergrill, der nun über keinen Rahmen mehr verfügt und unterhalb der scharf angeschnittenen Scheinwerfer bis zu den vertikalen Tagfahrleuchten reicht.