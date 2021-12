Oktoberfestanschlag von 1980: Opfer von Wiesn-Attentat erringt Einigung vor Gericht

Höckmayr hatte geklagt, weil er die bislang gezahlte Rente in Höhe von 50 Prozent als zu niedrig ansah, zumal sich seine körperliche und seelische Gesundheit in den vergangenen Jahren weiter verschlechtert habe. Der Betroffene macht unter anderem Schäden an Wirbelsäule und Gehör geltend, zudem eine posttraumatische Belastungsstörung. Diese erkennt der Freistaat nun erstmals in vollem Umfang an. Die neue Regelung bedeutet laut seinem Anwalt knapp 400 Euro zusätzliche Rentenzahlungen pro Monat. Sie werden rückwirkend ab 2015 gezahlt.