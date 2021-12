Tausende Menschen in Malaysia von Überschwemmungen betroffen

Kuala Lumpur – Wegen schwerer Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen müssen in Malaysia tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden sagten am Samstag zügige Evakuierungsmaßnahmen zu. Nach anhaltenden starken Regenfällen seit Freitagmorgen standen viele bewohnte Gebiete unter Wasser, Autobahnen wurden unpassierbar.