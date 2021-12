Haftbefehl gegen Demokratie-Aktivisten

© May James via www.imago-images.de

Aktivist Nathan Law spricht in London vor Anhängern.

Hongkong – In Hongkong sind Haftbefehle gegen fünf Demokratie-Aktivisten erlassen worden, die von ihrem Exil aus zum Boykott der heute stattfindenden Parlamentswahl aufgerufen haben sollen. Die Behörden beschuldigten unter anderem den in Großbritannien lebenden Nathan Law, während einer Videokonferenz die Wahlberechtigten in der chinesischen Sonderverwaltungszone zum Zu-Hause-Bleiben aufgefordert zu haben.