Corona-Krisenkoordination: Mit GECKO gegen die drohende Gefahr

Wien – Mehr Struktur und militärische Führung, weniger Kuddelmuddel – so könnte man das Wesen von GECKO (Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination) zusammenfassen. Das neue österreichische Pandemiemanagement wurde gestern im Detail von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) vorgestellt. Wesentlich dabei: Die Letztentscheidung treffe weiterhin die Politik, so Nehammer.

An Bord des Gremiums sind viele Experten, die der Regierung schon seit Beginn der Pandemie beratend zur Seite stehen. Bisher kannte man schon Taskforce, Prognosekonsortium und Ampelkommission – was also kann GECKO besser machen?