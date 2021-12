Tiroler Handel hofft auf einen „vergoldeten“ Einkaufssonntag

Tirols Geschäfte hoffen auf ein reges Treiben am heutigen Einkaufs-Sonntag, einige sind aber skeptisch.

Innsbruck – Ohne Feierlaune, aber zufrieden. So bilanziert der Handelsverband die knappe erste Woche nach dem Lockdown. Am gestrigen Samstag, dem kaufstärksten Tag der Woche, habe der Handel bundesweit wohl die Umsatzschwelle von 380 Mio. Euro geknackt, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Besonders Spielzeug, Bekleidung, Kosmetik, Elektronik, Bücher und Möbel seien gefragt gewesen. Allerdings gelte dies nur für Geschäfte abseits von Tourismusgebieten, wo viele Urlauber ausbleiben.