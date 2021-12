Gewalt gegen Angestellten: Popstar Rod Stewart bekennt sich schuldig

Miami, London – Der britische Popstar Rod Stewart hat sich schuldig bekannt, bei einer Kinderparty in einem Hotel in den USA in der Silvesternacht 2019 einen Angestellten geschlagen zu haben. Sein Anwalt teilte am Freitag mit, dass der Sänger ein Geständnis abgelegt habe, um „die Unannehmlichkeiten und die unnötige Belastung“ eines Gerichtsverfahrens zu vermeiden. Der Sänger entgeht somit einer formalen Verurteilung in einem Strafprozess.