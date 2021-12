Drei Verletzte bei Frontalkollision in Reith bei Kitzbühel

Reith bei Kitzbühel – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Reith bei Kitzbühel wurden drei Personen teils schwer verletzt. Ein 38-jähriger Deutscher war gegen 19.15 Uhr mit seinem Auto auf der Reither Landesstraße von Going in Richtung Reith unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Pkw mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 33-jährigen Österreicher, zusammen.