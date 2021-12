Das Christkind trägt Gelb-Schwarz: Eine Paketzustellerin und ihr Knochenjob

Es ist noch dunkel draußen, wenn Monika Palaver frühmorgens ihren gelben Lieferwagen an die Laderampe parkt. Um 6.30 Uhr herrscht im Logistikzentrum Tirol der Österreichischen Post in Vomp bereits rege Betriebsamkeit. „Eigentlich ist heute mein freier Tag, wegen der vielen Pakete arbeiten wir derzeit aber an sechs Tagen in der Woche“, erklärt die Paketzustellerin.