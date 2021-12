Flirten oder Belästigung? Unsichere Männer in Zeiten von „MeToo“

Raus aus der Kälte, rein in die Bar. Kaum ist der dicke Wintermantel abgelegt, kommt das zarte Kleid zum Vorschein – und die Probleme so manchen Barbesuchers beginnen. Wie zum Teufel begegnet Mann heutzutage einer Frau? Politisch korrekt, versteht sich. Schön und gut. Nur was bedeutet das in der Praxis?