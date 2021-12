Akademie St. Blasius: Wunderbare Klänge der Hoffnung

Gleich viermal wurde das traditionelle Tiroler Weihnachtskonzert am Wochenende in Innsbruck und Südtirol aufgeführt. Gewidmet war es dem 1713 in Dehtáry bei Brandýs an der Elbe (Nordostböhmen) geborenen Johann (Jan) Zach, der in der Tiroler Musiklandschaft des 18. Jahrhunderts markante Spuren hinterlassen hat. Seine Werke sind vor allem im Zisterzienserstift Stams, aber auch im Prämonstratenser-Chorherrenstift Wilten, Augustiner-Chorherrenstift Neustift, Franziskanerkloster Bozen, Benediktinerstift Marienberg und im historischen Bestand der Stadtpfarrkirche Schwaz erhalten geblieben.