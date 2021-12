Das Leben, ein böser Traum: Marianne Fritz im Akademietheater

Bastian Kraft, der deutsche Regisseur, der am Burgtheater mit „Das Bildnis des Dorian Grey“ oder „Mephisto“ schon Literatur in Bühnen-Bilder verwandelt hat, nahm sich nun Marianne Fritz’ Debütroman „Die Schwerkraft der Verhältnisse“ (1978) an. Ähnlich dem schmalen, leider vergriffenen Buch, das auf seinen hundert Seiten mit der Geschichte einer Kindsmörderin, die nach versuchtem Selbstmord in der Psychiatrie landet, harten Blickes hinter die Fassaden der grau-verlogenen Biederwelt der österreichischen Nachkriegszeit schaut, öffnet auch Krafts konsequente, wunderbar verdichtete Bühnenadaption Türen in vielerlei Abgründe.