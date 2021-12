Länder blockieren: Freigabe der Impfpatente dauert noch

Innsbruck, Genf – Anfang Dezember hat die Word Trade Organisation (WTO) eine Sitzung in Genf zum Thema Covid-19-Impfstoff-Freigabe verschoben: Zu gefährlich sei die Einreise von Vertretern afrikanischer Länder wegen der Omikron-Variante des Covid-19-Virus. Damit wurde das vieldiskutierte Thema weiter verschoben. Österreich bekennt sich nach wie vor zur Position der Europäischen Kommission. Die Kommission und die EU-Mitglieder vertreten den Standpunkt, dass eine generelle Aufhebung des Patentschutzes keinen Beitrag zur Erhöhung der Produktion erbringen würde, wohl aber zu einer Gefährdung des geistigen Eigentums. Der Weg der freiwilligen Lizenzierung, also Technologietransfer, werde von österreichischer Seite jedoch unterstützt. Auch die Pharmaindustrie, der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs, weist darauf hin, „dass die Aufhebung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe nicht die Lösung für das Verteilungsproblem sein kann, da bereits in ausreichendem Maße Impfstoffe hergestellt werden/wurden“.

Kritik an dieser Haltung kommt von Wissenschaftern und auch Regierungschefs und NGOs. Diese kritisieren die Langwierigkeit von Lizenzierungen. Forscher plädieren daher für den Aufbau eigener Covid-Arzneimittelproduktionen in Ländern des Globalen Südens. Nur so könne die Pandemie eingedämmt und die Ungleichheit beim Impfstoff-Zugang behoben werden. Es sei erst die Hälfte der Weltbevölkerung mit zumindest einer Impfdosis geimpft und in Ländern mit niedrigem Einkommen seien überhaupt erst rund fünf Prozent der Bevölkerung geimpft. Betont wird auch, dass die Forschung an mRNA-Impfstoffen fast ausschließlich mit öffentlichen Geldern finanziert worden sei. Auch die Spendenzusagen reicher Länder hätten sich nicht erfüllt, kritisiert Ärzte ohne Grenzen (MSF).