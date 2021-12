Freitesten nach fünf Tagen: Quarantäne bei Omikron entschärft

Österreichweit gibt es rund 80 Omikron-Fälle, neun davon in Tirol. Am Samstag wurden zwei Reiserückkehrer aus Großbritannien positiv darauf getestet. In Tirol will Landeshauptmann Günther Platter (VP) die Klubobleute aller sechs im Landtag vertretenen Parteien über die aktuelle Situation vor Beginn der Weihnachtsferien informieren.