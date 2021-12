Erwartetes Urteil gegen Suu Kyi in Myanmar verschoben

Naypyidaw – Ein für Montag erwartetes weiteres Urteils gegen die entmachtete De-facto-Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, ist verschoben worden. Der zuständige Richter am Sondergericht der regierenden Militärjunta in Naypyidaw vertagte die Verhandlung des Falls, in dem Suu Kyi die illegale Einfuhr und der Besitz von Funkgeräten vorgeworfen wird, auf den 27. Dezember, wie die Nachrichtenagentur AFP aus gut informierten Kreisen erfuhr.