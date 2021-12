Tiroler Reitshammer im Kurzbahn-WM-Finale, Pilhatsch im Finale Sechste

Abu Dhabi – Caroline Pilhatsch hat am Montag bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Abu Dhabi im Finale über 50 m Rücken in 26,05 Sekunden Platz sechs erreicht. Der Sieg ging in der Weltrekordzeit von 25,27 Sekunden an die Kanadierin Margaret MacNeil. Kurz zuvor hatte Bernhard Reitshammer über 50 m Brust den für Dienstag angesetzten Endlauf erreicht, er schlug im Semifinale in 26,21 Sekunden als ex-aequo-Siebenter an.