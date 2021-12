Schweizer Odermatt mit nächstem Sieg, Feller raste auf Platz fünf vor

Im vierten Riesentorlauf der Saison hieß der Sieger zum dritten Mal Marco Odermatt. Der Schweizer gewann am Montag in Alta Badia vor Luca De Aliprandini (ITA) und Alexander Schmid (GER). Der Tiroler Manuel Feller setzte nach verpatztem ersten Lauf zur Aufholjagd an und verbesserte sich von Rang 15 auf Platz fünf und war erneut bester Österreicher.