Von Zug erfasst: 84-Jährige starb, als sie verunfallte Autofahrerin retten wollte

Straußfurt – Nach einem schweren Autounfall bei Straußfurt in Thüringen ist eine 84-Jährige bei der Rettung eines Unfallopfers von einem Zug erfasst und getötet worden. Das Auto der Frau und einer 45-Jährigen seien zuvor nach einer Kollision in einem Gleisbett liegen geblieben, teilte die Polizei mit.

Die 45-Jährige sei aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrem Wagen an einem Bahnübergang in den Gegenverkehr geraten. Nach der Kollision mit mindestens einem Auto konnte sich die Frau nicht selbst aus dem Wagen befreien. Die 84-Jährige, die in einem der am Unfall beteiligten Autos saß, sowie weitere Helfer versuchten nach Polizeiangaben, die Tür des auf den Gleisen stehenden Fahrzeugs zu öffnen und es wegzuschieben.