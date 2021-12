Neun von zehn Erwerbstätigen sehen Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz

Wien – Neun von zehn Erwerbstätigen begegnen am Arbeitsplatz mindestens einem psychischen und bzw. oder körperlichen Risikofaktor – das geht aus einer 2020 durchgeführten Befragung der Statistik Austria hervor. Häufigstes körperliches Gesundheitsrisiko ist demnach eine starke Anstrengung der Augen – rund 40 Prozent der Erwerbstätigen sind betroffen. Ebenso viele klagten über das häufigste Risiko für das psychische Wohlbefinden – starken Zeitdruck bzw. Arbeitsüberlastung.

Neben starker Augenbelastung fanden sich auch sich wiederholende Handbewegungen oder schmerzhafte Arbeitshaltungen (rund ein Drittel sind jeweils betroffen) sowie das Hantieren mit schweren Lasten (rund ein Viertel sind betroffen) unter den häufigsten körperlichen Risikofaktoren. Mit über 90 Prozent Betroffenen waren Erwerbstätige in der Landwirtschaft am stärksten körperlichen Risiken ausgesetzt, dicht hinter ihnen rangierten Erwerbstätige im Bauwesen und in der Abfallentsorgung bzw. Wasserversorgung.