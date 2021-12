Zeugen gesucht: Radfahrer bei Kollision mit Auto in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Nach einem schweren Unfall in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr kam es an der Kreuzung Burgenlandstraße/Schullernstraße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer (62). Der 62-Jährige erlitt schwere Beinverletzungen und musste von der Rettung in die Klinik gebracht werden. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.