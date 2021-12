Grünes Licht für Novavax: Neuer Impfstoff kommt bald nach Österreich

Den Haag, Wien – In der EU kommt eine weitere Covid-19-Schutzimpfung auf den Markt. Die Arzneimittelbehörde EMA gab am Montag grünes Licht für das Vakzin des US-Biotechunternehmens Novavax. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl eine bedingte Zulassung ab 18 Jahren. Die finale Entscheidung muss noch die EU-Kommission fällen, sie gilt aber als Formsache. Es wäre damit der fünfte in der EU zugelassene Covid-19-Impfstoff sowie der erste auf Protein-Basis. Die Auslieferung soll im Jänner starten.