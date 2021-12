Totes Mädchen nach Brand in Deutschland: Mann unter Mordverdacht

Baden-Baden – Nach dem Fund eines toten Mädchens bei einem Wohnungsbrand im deutschen Bundesland Baden-Württemberg steht der 33-jährige Gastvater unter Mordverdacht. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, war die Sechsjährige in der Nacht auf Sonntag zu Besuch. Spuren in der ausgebrannten Wohnung in Baden-Baden deuten den Ermittlern zufolge auf ein Gewaltdelikt hin. Gegen den 33-Jährigen, der sich in einem gesundheitskritischen Zustand befinde, wurde Haftbefehl beantragt.