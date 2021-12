Prozess zu Flug MH17: Angeklagte wollten laut Staatsanwaltschaft Maschine abschießen

Amsterdam – Im Prozess zum Abschuss von Passagierflug MH17 über der Ostukraine hat die Staatsanwaltschaft mit der Verlesung des Plädoyers gegen die Angeklagten begonnen. Die vier damaligen Offiziere der prorussischen Rebellen wollten ein Flugzeug abschießen, sagten die Vertreter der Anklage am Montag vor dem Strafgericht am Amsterdamer Flughafen. "Sie haben eine Buk-Rakete benutzt, um ihr militärisches Ziel zu erreichen." Als Beweise wurden abgehörte Telefongespräche vorgelegt.

Drei Russen und ein Ukrainer werden beschuldigt, die Boeing der Malaysia Airlines im Juli 2014 mit einer russischen Luftabwehrrakete vom Typ Buk abgeschossen zu haben. 298 Menschen an Bord wurden getötet. Der Prozess wird in Abwesenheit der Angeklagten geführt. Die Anklage will am Mittwoch ihr Plädoyer abschließen. Ein Urteil wird erst im nächsten Jahr erwartet. Der Prozess ist politisch heikel, da Moskau jede Verantwortung zurückweist. Eine Auslieferung der Angeklagten scheint unwahrscheinlich.