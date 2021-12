Weiße Weihnachten bleiben in Tirol immer öfter nur ein Traum

Schneeräumung unterm Weihnachtsbaum – wie hier im Bild in Imst – wird in tieferen Lagen in Zukunft immer noch seltener werden. Grund ist wenig überraschend auch hier der Klimawandel.

Innsbruck – Die gute Nachricht vorweg: In höheren Lagen bleibt uns die Schneedecke heuer wohl auch bis zum 24. Dezember erhalten. Zumindest dort sind weiße Weihnachten also gesichert. In den Tälern allerdings – wie etwa in der Landeshauptstadt Innsbruck, wird sich die Landschaft am Heiligen Abend grau und grün und braun präsentieren.