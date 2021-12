Koschuh bei Tirol Live: Blick zurück, aber bitte nicht für den Hugo

Innsbruck – Kabarettist Markus Koschuh hat gegen Jahresende immer besonders viel zu tun. Sein schon traditioneller satirischer Jahresrückblick „Jahrmarkt der Heiterkeiten“ will geschrieben, geprobt und dann ab 29. Dezember zuerst in Innsbruck (Treibhaus, weitere Termine 4. bis 7.1.) und am 13. Jänner im Komma in Wörgl auf die Bühne gebracht werden.