MCI-Experte Siller sieht kein Aus für Wintersaison

Innsbruck – Die Verärgerung unter den Touristikern wegen der seit Montag geltenden Einreiseregeln (2 G+, also geimpft oder genesen und PCR-getestet; die Booster-Impfung befreit vom PCR-Test)sei groß, sagte Hubert Siller, Tourismusexperte des Management Center Tirol (MCI)in „Tirol Live“. Zu einem gewissen Maß hätten sich die Tourismusverantwortlichen jedoch in der Corona-Pandemie bereits „daran gewöhnt“, denn manchmal sei kein langer Vorlauf möglich, es müsse schnell reagiert werden. Ein Ende für die Wintersaison sieht Siller jedoch nicht: „Der Urlauber nimmt schon etwas auf sich.“ Allerdings, so Siller, müssten die Urlauber früh genug wissen, was gefordert werde: Wenn ein Urlauber weiß, dass er sich testen lassen muss, dann macht er das auch. „Das kennen wir vom Sommer“, sagt Tourismusexperte Siller.