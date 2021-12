Nach dem Wichteln kommt bei den Haien der Weihnachtsstress

Gegen Graz gingen die Haie um Edelroutinier Martin Ulmer (r.) zuletzt in die Knie – heute wollen die Innsbrucker in der Tiwag-Arena gegen Dornbirn wieder ihr wahres Gesicht zeigen. © gepa

Von Alex Gruber

Innsbruck – Die Haie waren am Sonntag nicht im Einsatz, haben sich nach den Ergebnissen und dank der Punkteschnittregelung aber wieder von Rang acht auf sechs verbessert. Das würde ein direktes Play-off-Ticket bedeuten. Es stehen aber noch harte Wochen und jetzt ein Monsterprogramm mit fünf Partien in den kommenden neun Tagen bis Jahresende an. Deswegen steht der Satz von Cheftrainer Mitch O’Keefe: „Man muss konsequent einen Weg finden, um Punkte zu sammeln.“ Seit dem Wiedereinstieg nach dem großen Corona-Ausbruch waren es im Dezember nur sieben Punkte aus den letzten sechs Spielen.

Die ausbaufähige Leistung bei der 2:3-Heimniederlage gegen Graz interpretiert O’Keefe wie folgt: „Wir müssen angepisst sein und dies in positivem Sinn gegen Dornbirn umsetzen.“ Die Vorarlberger hinken als Tabellenvorletzter ja hinterher. Am Mittwoch steigen die Haie dann schon wieder in den Bus nach Tschechien, wo tags darauf das Match gegen Znojmo steigt: „Mit der Donnerstags-Partie bin ich nicht glücklich. Aber es ist, wie es ist.“

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Zu Weihnachten herrscht im Eishockey immer Hochbetrieb, wie der 37-jährige Kanadier notiert: „Normal ist, dass man die Zeit großteils mit Familie und Freunden verbringt. Aber wir sind auch eine Familie bei den Haien und stehen zusammen.“

Zuletzt rannte in der Kabine der Innsbrucker auch ordentlich der Schmäh, zumal die Wichtel-Geschenke bereits verteilt wurden. „Es waren lustige Sachen und Insider-Schmähs. Da waren ein paar tiefe Sachen dabei“, schmunzelt Eigengewächs Lukas Bär. Die Geheimnisse bleiben aber in der Kabine.

Jetzt eine von drei Tourenrodel oder Lunch-Set gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent