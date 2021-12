Diskussionen „befremdend": Tirols WK-Präsident Walser lehnt 5. Lockdown ab

Innsbruck – Tirols Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser will sich derzeit mit einem möglichen fünften Lockdown nicht beschäftigen. "Für mich ist klar, dass keiner kommt", sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Er ging davon aus, dass "wir es in den Griff bekommen und in den nächsten Monaten ohne Lockdown auskommen", meinte er. Die WK blickte stattdessen in die Zukunft und machte Vorschläge, um Arbeitskräftemangel, Dekarbonisierung und Digitalisierung stemmen zu können.