Couchzone – weil ich so wohne

Schwarze Küchen liegen voll im Trend und wirken extrem edel und lässig. © Couchzone

In der Couchzone wird die Persönlichkeit eines jeden Kunden in den Vordergrund gestellt. Denn eines ist hier klar und wichtig: „Jeder Kunde soll das bekommen, was er wirklich will und sich wünscht“, sagt Markus Beer, Geschäftsführer der Couchzone.

Und dass dieses Motto voller Inbrunst gelebt wird, zeigt der hohe Anspruch, den das Team der Couchzone an sich selbst stellt. Wer mag, richtet sich die kompletten vier Wände aus einer Hand ein – hier profitieren Kunden von der großen Erfahrung, Vielfalt und Flexibilität. Aber gerade für die kommende Jahreszeit, welche eher wieder zum Kuscheln einlädt, bietet es sich an, es sich zuhause so richtig fein zu machen.

Ein schöner Kontrast wäre etwa, zu einem hellen Sofa zu greifen, das nicht nur cool aussieht, sondern auch extrem praktisch ist. © couchzone

Möbel, welche die Geselligkeit fördern wie Sofas, Schlafsofas, Tische und Stühle, haben jetzt Hauptsaison und es gibt sie in unzähligen Größen und Materialien. Eben genau so, wie Couchzone-Kunden wohnen möchten – persönlich, individuell und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Ob für den gemütlichen Abend zuhause ein Schlafsofa, das gleich zwei Möglichkeiten in einem vereint, oder lässige Sessel, welche zum Sitzen verführen – für jeden Anspruch wird das richtige Möbel gefunden.

Wer schon einmal Probe sitzen möchte, schaut am besten im Showroom im Innsbrucker SOHO vorbei. Über 100 Modelle warten darauf, getestet zu werden. Bekannte Hersteller sind u. a. Brühl, Bielefelder Werkstätten, Koinor, Bullfrog, Unlimited, Tonon, KFF, Freifrau, Janua oder Jess Design.

Bestens abgestimmt – in der Couchzone ist jeder Stil für jeden Geschmack zu finden. © Couchzone

NEU! Das couchzone outlet Schnäppchenjäger aufgepasst: Hochwertige Designer-Schnäppchen sind im „couchzone outlet“ sofort verfügbar. Auch ein Showroom braucht einmal ein Update und so muss sich auch das Team der Couchzone vom einen oder anderen heißgeliebten Möbel trennen. Aber vielleicht findet das Teilchen ja ein neues, schönes Plätzchen – und das alles zu ganz speziellen Preisen. Vorab schmökern geht schon im Internet auf www.couchzone.at/outlet. Die Lieferung ist sofort möglich!