Reduziertes Impfangebot über Feiertage: Tirol will gegensteuern

In Tirol soll auch über die Feiertage weiter geimpft werden. © Thomas Böhm

Innsbruck – In Tirol gibt es über die Feiertage ein reduziertes Impfangebot gegen Covid-19, nun will man gegensteuern. In einigen Bezirken – darunter Lienz, Reutte, Landeck und Kitzbühel – waren offenbar keine Impftermine verfügbar, obwohl das Land derzeit dringend zur Impfung aufruft. Die Verantwortlichen feilen nun an einer raschen Lösung, um zusätzliche Impfmöglichkeiten auch über die Feiertage anbieten zu können, wurde versichert.

So werde etwa am 2. und 3. Jänner in Lienz ein Impfbus des Arbeiter-Samariterbundes direkt am Standort des Impfzentrums Station machen. Dort waren ursprünglich bis 7. Jänner keine Impftermine mehr angeboten worden. Lienz hat dem Impfdashboard des Gesundheitsministeriums zufolge mit einer Durchimpfungsrate von 63,5 Prozent aktuell den österreichweit sechstschlechtesten Bezirkswert. Aus Lienz habe es geheißen, dass die Nachfrage gering sei und zudem das freiwillige Personal dringend Erholung brauche.

Ähnlich stellte sich die Lage in anderen Tiroler Bezirken dar. In Kitzbühel wird normalerweise immer freitags geimpft – für Freitag, den 24. und Freitag, den 31. Dezember wurden jedoch keine Termine vergeben. Das Impfzentrum in Reutte öffnet laut Landeshomepage erst wieder am 5. Jänner. Im Impfzentrum Landeck gibt es derzeit gar keine Termine. Das Impfzentrum in Innsbruck hat hingegen nur am 24. und 25. Dezember geschlossen.

Knapp 550.000-Menschen in Tirol zumindest einmal geimpft

Das reduzierte Impfangebot steht im Gegensatz zur Tatsache, dass das Land angesichts der weitaus ansteckenderen Omikron-Variante erneut und vehement dazu aufrief, sich die Boosterimpfung zu holen, um den Impfschutz aufrechtzuerhalten. Das ist bei einer Zweifachimpfung mit einem mRNA-Impfstoff bereits nach vier Monaten möglich, bei einer Zweifachimpfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca wird nach vier Monaten eine Drittimpfung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen. Mit 3. Jänner 2022 verlieren außerdem einmalige Johnson-&-Johnson-Impfungen ihre Gültigkeit. Bisher wurden in Tirol knapp 550.000 Erstimpfungen durchgeführt, rund 294.000 Menschen erhielten bereits eine dritte Impfung.

Heftige Kritik an den Umständen kam vom Tiroler NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer. Er forderte eine rasche Lösung und sah sowohl das Land als auch die Bezirke in der Pflicht: "Die Verwaltung macht über Weihnachten und Silvester frei. Es kann nicht sein, dass über die Feiertage bis zum 7. Jänner das Impfen eingestellt wird", echauffierte sich der pinke Politiker in einer Aussendung. "Das ist der direkte Weg in den Lockdown".