Wechsel an Tyrolit-Spitze: Christoph Swarovski geht, Friess neuer CEO

Schwaz, Wattens – Beim Schleiftechnologieunternehmen Tyrolit KG mit Sitz in Schwaz steht im kommenden Jahr ein Wechsel an der Spitze des Unternehmens an. Christoph Swarovski wird den CEO-Posten an Thomas Friess übergeben. Friess arbeitet seit 2019 im "Corporate Development" des Unternehmens und will Zukunftsbranche wie Medizin-und Elektrotechnik erschließen. Swarovski betonte in einer Aussendung die "erfolgreiche wirtschaftliche Positionierung und stabile finanzielle Lage" des Unternehmens.