Mit Rücken gegen Stein geprallt: Skifahrer (14) in Sölden mit Heli geborgen

Sölden – Zu einem schweren Skiunfall kam es am Dienstagnachmittag im freien Skiraum am Gaislachkogel in Sölden. Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 14-jähriger Rumäne im freien Skiraum neben der roten Piste Nr. 1 unterhalb der Bergstation ab, als er über einen Stein stürzte und mit dem Rücken dagegen prallte.