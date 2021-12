David Alaba ist Österreichs Fußballer des Jahres 2021

David Alaba (Real Madrid) während dem Testspiel zwischen Real Madrid und AC Milan am Sonntag, 8. August 2021, im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt.

Alaba sprach gegenüber der APA von einer „unglaublich schönen Auszeichnung, ich bin sehr dankbar dafür. Mein Dank geht an alle, die mich gewählt haben, aber auch an meine Mitspieler und Trainer, die dazu beigetragen haben, dass ich diese Auszeichnung entgegennehmen darf. Das hat einen hohen Stellenwert für mich."

Der 29-Jährige wurde mit dem FC Bayern in diesem Jahr Meister und holte damit seine 27. und letzte Trophäe mit den Münchnern, ehe er ablösefrei zu Real weiterzog. Bei den „Königlichen" avancierte Alaba auf Anhieb zum Führungsspieler in der Innenverteidigung. Von den ersten 23 Partien in dieser Saison versäumte er nur eine wegen Muskelproblemen, in allen anderen Matches stand Alaba in der Startformation und wurde dabei nur zweimal ausgewechselt. Bisher gelangen ihm zwei Tore, darunter eines beim 2:1-Auswärtssieg im "Clasico" gegen den FC Barcelona.