Erstes Tiroler Geldinstitut: Sparkassen-Idee lebt auch nach 200 Jahren

Innsbruck – Im Frühjahr 1822 wurde in Innsbruck der „Verein der Sparkasse zu Innsbruck“ offiziell gegründet. Ziel der Gründer war die „Linderung der bitteren Not jener Menschen, die der armen und dienenden Klasse angehören“. Damit konnte erstmals auch die ärmere Bevölkerung ihr Erspartes anlegen und dafür Zinsen bekommen: immerhin damals schon 4 %. Aus diesem Verein wurde die heutige Tiroler Sparkasse. Was kaum einer weiß – den Verein mit seinen aktuell 226 Mitgliedern gibt es immer noch. Er ist heute über die Sparkassenstiftung mit 25,01 % an der Tiroler Sparkasse – diese ist seit 2001 eine Erste-Tochter – beteiligt.