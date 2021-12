Facebook-Initiative: Telferin sammelt Geschenke, die Wärme verbreiten

Stefanie Götsch und Patrick Obacher verteilten die Pakete mit wärmender Kleidung und mehr bei sechs Sozialeinrichtungen in Innsbruck.

Innsbruck, Telfs – Montagnachmittag. Vor der Herberge der Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD) in der Hunoldstraße – einer Einrichtung, in der akut wohnungslose Frauen und Männer Schlafmöglichkeiten und sozialarbeiterische Betreuung vorfinden – stapeln sich Dutzende liebevoll verpackte Weihnachtsgeschenke. Kleidung, Schlafsäcke, Badetücher und vieles mehr. Bei den Klienten, die daraus auswählen können, ist die Vorfreude spürbar.

Möglich wurde die weihnachtliche Überraschung durch eine private Initiative von Stefanie Götsch: Die Telferin, die ursprünglich aus Reutte stammt, länger in Innsbruck lebte und derzeit die (Karenz-)Zeit mit ihrem Sohn genießt, beweist zum wiederholten Mal ihre soziale Ader. Half sie früher Asylwerbern bei der Wohnungssuche, hat sie heuer beschlossen, obdachlose Menschen zu unterstützen. „Ich habe öfters gesehen, wie sie frieren und teilweise respektlos behandelt werden“, sagt Götsch. „Das tat mir so leid, dass ich etwas unternehmen musste.“ Mit dem Ziel, „zu Weihnachten Liebe und Freude zu schenken“.

Also startete sie über mehrere Facebook-Gruppen einen Aufruf mit der Bitte um Sachspenden. Die Resonanz war enorm: Hatte sie zunächst mit 100 Paketen gerechnet, waren es am Ende stolze 232. Pullis, Socken, Kappen und Handschuhe, Schlafsäcke, Wolldecken und Badetücher, Polster, Taschen und Koffer – all das und mehr brachten die Leute vorbei. Auch der Kleiderladen des Roten Kreuzes Telfs unterstützte die Aktion.