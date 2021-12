Ärztekammer-Chef kontert Kickl: „Es ist erwiesen: Die Impfung wirkt“

Für eine Pressekonferenz an die Seite geholt hat sich Kickl Andreas Sönnichsen. Die Medizin-Uni Wien hat den Leiter der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin am Zentrum für Public Health gekündigt, er wurde dienstfrei gestellt. Grund dafür: Er hat Corona-Vorgaben nicht eingehalten, Weisungen nicht befolgt. Erneut beklagt Sönnichsen Freiheitsbeschränkung – jene der Meinungsäußerung und der Wissenschaft, die, seine Patienten „nach bestem Wissen und Gewissen zu behandeln“. Dies sei im Namen einer Krise geschehen, „deren Ausmaß maßlos überschätzt wird“.

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres kontert im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung: „Die Zahlen sprechen für sich. Es gibt weltweit Millionen Tote, viele Kranke und Schwerkranke – trotz Lockdowns und rigoroser Maßnahmen. Ich will mir nicht ausmalen, wie es ohne all das wäre.“ Was sagt er zu Kickls und Sönnichsens Befund der „Impfquisition“, gemünzt auf die Impfpflicht ab Februar? „Es ist erwiesen, dass die Impfung wirkt – nicht zu hundert Prozent, aber vor schwerem Krankheitsverlauf, davor, auf einer Intensivstation zu landen. Auch gegen die Omikron-Variante schützt das Vakzin zu 75 Prozent.“