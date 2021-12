Gibt es doch eine Anklage gegen Ex-Präsidenten Trump?

Trump bei der Kundgebung am 6. Jänner. Er wollte durch politischen Druck die Machtübergabe an Joe Biden verhindern.

Washington – Dem abgewählten US-Präsidenten Donald Trump und seinen Mitstreitern drohen womöglich juristische Konsequenzen wegen ihrer Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner. Laut New York Times erwägt der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum 6. Jänner, Anklagen zu empfehlen. Das Justizministerium wäre nicht an diese Empfehlungen gebunden. Doch der Druck auf Justizminister Merrick Garland würde steigen, in der Sache doch aktiv zu werden.