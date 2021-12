Psychoterror Form von Gewalt: Weil seelische Wunden auch schmerzen

Innsbruck, Wien – Blaue Flecken oder Hautabschürfungen fallen direkt auf. Was Demütigungen und ständiges Beschimpftwerden mit einem Menschen machen, meist nicht. Zumindest in Obsorge-Fragen soll die psychische Gewalt der körperlichen rechtlich gleichgestellt werden. Pläne von Justizministerin Alma Zadić sehen vor, dass Väter oder Mütter, welche sie ausüben, in ihren Kontaktrechten eingeschränkt werden, berichtete zuletzt unter anderem der Kurier. Für Tirols Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser ist dieser Schritt ein Anfang, greift aber zu kurz.

Die grüne Justizministerin Zadić will das Kindschaftsrecht neu definieren und in erster Linie den Gewaltbegriff erweitern – um die ökonomische und eben auch die psychische Gewalt. Psychoterror, ständige Anrufe, Drohungen, andere Schikanen würden dann strenger geahndet. Erst im Frühjahr kommenden Jahres soll diese Reform in Begutachtung geschickt werden. Änderungen der derzeit angedachten Regelungen sind also durchaus noch möglich.