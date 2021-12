Die gute Geschichte: Zwei Brunnen in Afrika aus Tiroler Schnee

St. Anton a. A. – Was hat St. Anton am Arlberg mit Sadiola in Westafrika zu tun? In dieser entlegenen Region in Mali gibt es nämlich einen Brunnen, neben dem ein Schild mit dem markanten Schriftzug „St. Anton am Arlberg“ steht. Der Brunnen versorgt Bewohner mit Trinkwasser. Auch Felder können bewässert werden.