Entschuldigung von Kitzbüheler Adler nach empfindlicher Heimpleite

Den Kitzbüheler Adlern wurden in der laufenden Saison der Alps Hockey League schon so einige Male die Flügel gestutzt – zuletzt am Montag bei der 3:7-Heimpleite gegen die Fassa Falcons. Ohne das bei der U20-WM weilende Villacher Kooperationsspieler-Trio (Goalie Lukas Moser, Martin Urbanek, Johannes Tschurnig) setzte es beim Comeback der Zuschauer im Sportpark die zweite Niederlage in Folge.