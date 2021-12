Schwedin Hector gewann überraschend Riesentorlauf in Courchevel

Courchevel – Auch beim zweiten Riesentorlauf der Damen in Courchevel wurde es nichts mit dem erhofften ersten Podestplatz der Saison für die ÖSV-Technikerinnen. Als beste Österreicherin klassierte sich am Mittwoch erneut Ramona Siebenhofer auf Platz sieben, die Zillertalerin Stephanie Brunner kam als Neunte ebenfalls in die Top Ten.