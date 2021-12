Klimt und Schiele am Dachboden: Speditionsmitarbeiter stahl Kunst

Wien – Zeichnungen von Gustav Klimt und Egon Schiele lagerten auf dem Dachboden der Eltern: Das Landeskriminalamt Wien hat einen 45-jährigen Dieb ausgeforscht, der in den vergangenen Jahren zahlreiche hochpreisige Kunstwerke entwendet haben soll. Aufgeflogen ist der Speditionsmitarbeiter, weil er sich wegen eines chinesischen antiken Bronzegefäßes an eine Londoner Datenbank für gestohlene Kunstwerke gewandt hatte. Der Gesamtwert der Kunstwerke wurde auf 1,3 Millionen Euro geschätzt.

2013 dürfte er das chinesische Bronzegefäß aus dem 11. Jahrhundert vor Christus entwendet haben. Wegen dieses Gefäßes fragte er nun bei der Londoner Datenbank an. Seine - falsche - Überlegung: Wenn es die Datenbank nicht als gestohlen gemeldet hat, wird auch sonst nicht nach dem Gefäß gefahndet. Was er nicht wusste, war, dass die Antiquität über Interpol sehr wohl gesucht wurde und dass die Datenbankbetreiber registrieren, wer weswegen bei ihnen anfragt. So ging die Meldung an Interpol, dass sich ein Interessent aus Österreich bei ihnen wegen des Gefäßes gemeldet hatte.